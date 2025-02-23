أحمد جمال: عمرو مصطفى أخفى علينا إصابته بورم سرطاني

نشر الفنان أحمد جمال صورة تجمعه بالملحن والمطرب عمرو مصطفى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، وذلك بعد خضوع الأخير لعملية جراحية دقيقة لإستئصال ورم سرطاني.

وعلق جمال على الصورة قائلا: “كنا بنسجل أغنية جديدة وبسأله مالك يا عمرو قالي واخد برد في ضهري وخبى علينا.. وعرفت بعدها انه استئصل ورم”.

وأضاف: "سلامتك يا حبيبي الف سلامة ربنا يتم شفاءك على خير".

مرض عمرو مصطفى

يذكر أن الملحن عمرو مصطفى قد خضع مؤخرًا لجراحة دقيقة لإستئصال ورم سرطاني كان موجودًا بمنطقة العمود الفقري، ويقضي حاليأ فترة من النقاهة.

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