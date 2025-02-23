الأحد 23 فبراير 2025
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ثقافة وفنون

محمد لطفي يروج لمسلسل "أسود باهت"

محمد لطفي
محمد لطفي

روج الفنان محمد لطفي لمسلسل “أسود باهت”، الذي يشارك في بطولته ويعرض في شهر رمضان المقبل، حيث نشر بوستر المسلسل عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه سوف يعرض على بعض الشاشات في شهر رمضان المقبل.

وكان قد تأجل عرض مسلسل أسود باهت، والذي كان من المفترض أن يشارك في سباق دراما رمضان الماضي، لكن نظرًا لبعض الأزمات الإنتاجية خرج العمل من السباق، ليعرض هذا العام.

 

تفاصيل مسلسل «أسود باهت»

مسلسل «أسود باهت» مكون من 15 حلقة؛ مقسمين على ثلاث حكايات، كل حكاية منهم عبارة عن خمس حلقات، علي أن يتم طرحه خارج موسم رمضان الحالي 2024.

 

تفاصيل حكاية «دقيقة إلا ربع» بطولة سوسن بدر

تدور أحداث العمل في إطار إثارة وتشويق والبحث عن جريمة قتل،ومن بطولة سوسن بدر، محمد علي رزق، حسني شتا، محمد عز، هاجر الشرنوبي، ريم أحمد، زينب الغريب، مصطفي منصور، ريهام نبيل وطه خليفة، تأليف إسلام شتا وعلا الزرقاني، ومن إخراج ممدوح زكي.
وصرح المنتج عمرو عبدالخالق، أنه سعيد التعاون مع النجمة سوسن بدر والتي تحاول أن تظهر براءة ابن أختها  الأكبر المتهم في جريمة قتل أخيه الأوسط، وأن حكاية «دقيقة إلا ربع» ستكون استكمالا لسلسلة نجاح، حكاية «شغف» بطولة سهر الصايغ.

 

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محمد لطفي أسود باهت الفنان محمد لطفي

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