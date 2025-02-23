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أخبار مصر

الأرصاد الجوية تكشف موعد انتهاء الموجة شديدة البرودة (فيديو)

الموجة شديدة البرودة،
الموجة شديدة البرودة، فيتو
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حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تطورات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

 

موجة شديدة البرودة

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": “نمر خلال هذه الأيام بـموجة شديدة البرودة خلال فترات النهار والليل، وهي مستمرة حتى الثلاثاء المقبل”.

 

انتهاء الموجة الباردة 

ولفتت إلي انتهاء الموجة الباردة وشديدة البرودة يوم الثلاثاء المقبل مع ارتفاع الحرارة بشكل طفيف، مشيرة إلي انخفاض قيم درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية لنفس التوقيت من السنة بحوالي 5 درجات مئوية؛ بسبب مصادر الكتل الهوائية القطبية القادمة من مناطق قطبية.

 

درجات الحرارة 

وأشارت إلي أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى خلال اليومين المقبلين تسجل 16 درجة مئوية، وتسجل الصغرى 8 درجات مئوية خلال ساعات الليل، والمدن الجديدة أقل من 8 درجات وشمال الصعيد 5 درجات مئوية وتحت الصفر على وسط سيناء وسانت كاترين.

ولفتت إلى اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر وخليج السويس وتصل الأمواج إلى 4 أمتار.
 

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