وزير التضامن تستقل القطار الكهربائي إلى العاصمة الإدارية للمرة الثانية (صور)

كشفت الشركة الشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق تفاصيل جولة وزيرة التضامن الاجتماعي بالقطار الكهربائي فى رحلتها إلى العاصمة الإدارية للمرة الثانية.

جولة وزير التضامن

استقلّت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قطار العاصمة من محطة عدلي منصور إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تفاعلت مع الركاب واطّلعت على الخدمات المتطورة المقدمة، بما في ذلك التجهيزات الخاصة بذوي الهمم.

وخلال رحلتها، اكتشفت أن قائدة القطار الذي كانت تستقله هي سيدة، حيث توجهت إليها بالشكر وأشادت بمهارتها وكفاءتها، مؤكدةً أن المرأة المصرية قادرة على النجاح في كافة المجالات. كما أثنت على الكوادر النسائية العاملة ضمن فريق تشغيل القطار، مشددةً على أن المشروع يقدم تجربة تنقل عالمية المستوى داخل مصر.

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