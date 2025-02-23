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رياضة

الدوري الفرنسي، نيس يتقدم على مونبلييه 0/1 في الشوط الأول

نيس، فيتو
نيس، فيتو

تقدم فريق نيس على ضيفه مونبلييه بهدف دون رد في الشوط الأول، في المباراة التي تقام ضمن الجولة 23 من الدوري الفرنسي، على ملعب أليانز ريفييرا.

سجل جوناثان كلوس هدف نيس في شباك مونبلييه في الدقيقة 30.

تشكيل نيس ضد مونبلييه في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: بولكا.

خط الدفاع: يوسف ندايشيميي، دانتي، موسى لمبونجو.

خط الوسط: جوناثان كلاوس، هشام بوداوي، سانتاماريا، علي عبدي.

خط الهجوم: إيفان جويساند، جيتان لابورد، محمد علي تشو.

وضمت دكة بدلاء نيس أمام مونبلييه: دوبيه، محمد عبد المنعم، ميندي، لوشيه، روزاريو، ندومبيلي، ديوب، بوجا، موكوكو.

 

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نيس مونبلييه الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم جوناثان كلوس

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