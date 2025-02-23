تصديري الأثاث: مليار دولار صادرات القطاع المستهدفة بحلول 2030

قال مؤمن عرفات المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث إن المجلس يستهدف تحقيق طفرة في صادرات القطاع لتصل لمليار دولار بحلول 2030.

وأوضح خلال المؤتمر الذي عقد للإعلان عن المعرض العربي للاثاث والديكور، أن ذلك وفقا لخطة الدولة لمضاعفة الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030.

وأكد أن قطاع الأثاث المصري يشهد طفرة وتطورا من حيث التكنولوجيا وكذلك في التصنيع، حيث لم يعد يقتصر الأمر على الاثاث الكلاسيك.

ونوه بأن مصر تستحوذ على 4% من واردات الاردن من الاثاث، مع استهداف المجلس زيادة الصادرات لها باعتبارها مدخلا لدول الجوار.

وبالنسبة للمعرض العربي للاثاث والديكور، أوضح أنه فرصة لنمو صادرات القطاع، مشيرا إلى فرصة حصول الشركات على مساندة عن مشاركتها بالمعرض بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات.

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