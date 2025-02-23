رئيس هيئة الاستثمار: نستهدف 90 مليار دولار خلال خمس سنوات

ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، مساء اليوم، إستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومحفزة للاستثمار أمام الصناع والمستثمرين وتحسين صورة الاستثمار وفق التصنيفات والمؤشرات الدولية وفتح الأسواق الأجنبية أمام المنتج المصري لزيادة معدلات التصدير، وذلك بحضور حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، حرص اللجنة علي استيضاح جهود الحكومة في قطاعات الاستثمار بمختلف أشكاله ومنها الصناعة.

محاور استراتيجية الوزارة

وشهد الاجتماع استعراض، حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أهم محاور استراتيجية الوزارة بشأن جذب وتحفيز الاستثمار وتحسين صورته.

وأشار أن الهيئة تستهدف تبسيط إجراءات الاستثمار وتحفيز الموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلي الاهتمام بمجال ريادة الأعمال باعتباره هو مجال مستقبلي للشركات.

وأضاف، أيضا تم إنشاء مركز معلومات الاستثمار لتقديم كافة والمعلومات لنحو ٤٠٠ ألف شركة.

وأشار إلي أن استراتيجية الهيئة تستهدف الترويج للاستثمار في مصر، من خلال مساندة الاستثمار الداخلي.

وتابع، تم السعى أيضا لتغيير النظرة إلي المستثمر في الإعلام، والحد من ظهوره بشكل غير جيد.

وأضاف، توصلنا بعد إجراء دراسات عديدة أن مصر يمكنها أن تتبوأ مكان ريادى في العالم فى إنتاج الهيدروجين، وكذلك يمكنها تحقيق نجاح كبير في مجال صناعة السيارات والأدوية والغزل والنسيج والأدوات المنزلية ومواد البناء

وتابع، نستهدف زيادة حجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومى إلي نسبة ٢٨ في المائة.

قدرة مصر في النجاح فى مجال اللوجستيات

وأشار إلي قدرة مصر في النجاح فى مجال اللوجستيات، بسبب موقعها، مضيفا، أيضا بعد مجال السياحة من أكبر المجالات التى تحقق عائد استثماري.

كما استعرض محاور تنفيذ تلك الاستراتيجية، منها التركيز مع الشركات الأجنبية لعرض أنشطتها في مصر، وتشجيع الجهات الأجنبية في الترويج للاستثمار في مصر.

خريطة استثمارية لمصر

وتابع، أيضا تم إعداد خربطة استثمارية لمصر، وتم تنظيم زيارات لعدد من الدول لتوضيح صورة مصر وخطتها بشأن تسهيل إجراءات الاستثمار، وهو ما نجح في جذب شركات أجنبية.

وأكد هيبة، أننا نستهدف تحقيق نحو ٩٠ مليار دولار استثمارات خلال خمس سنوات قادمة.

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