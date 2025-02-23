الأحد 23 فبراير 2025
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سياسة

زراعة النواب توافق على منحة يابانية بقيمة 500 مليون ين يابانى

لجنة الزراعة والري
لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، فيتو

ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025، بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بقيمة (500) مليون ين يابانى.

رفع المستوى المعيشي للمزارعين

وقال النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، إن المنحة تهدف لرفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل، وتوسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار مخفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والاسهام في زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة، وتتولى وزارة الزراعة تنفيذ أهداف الاتفاق المعروض.

محافظات البحيرة والغربية والدقهلية

وعقب المهندس سعد موسي، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الزراعية موضحًا أنه تم اختيار محافظات البحيرة والغربية والدقهلية لاحتواءهم على أكبر عدد من محطات الزراعة الآلية على مستوى الجمهورية مع تقادم المعدات بها فضلًا عن وجود أعلى نسبة تفتت حيازى على مستوى الجمهورية، ووافقت اللجنة على الاتفاقية.

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