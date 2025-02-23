عميد كلية الفنون بالجامعة البريطانية: الفنون والتصميم يمارسون دورًا حيويًا بمجال الإسكان لتحسين جودة الحياة

Gemini africa، قال أحمد السراجي نائب رئيس الجامعه للتوظيف وعميد كليه الفنون والتصميم بالجامعة البريطانية فى مصر : أن الفنون والتصميم يمارسون دورًا حيويًا في مجال الإسكان، حيث تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستدامة، وابتكار حلول إبداعية تتناسب مع احتياجات السكان.

تصميم معماري مبتكر ومستدام

وأشار السراجى إلى ان التصميم المعماري يساهم في إنشاء مبانٍ ذات طابع جمالي فريد يعكس الهوية الثقافية للمجتمع، كما يساعد على تحقيق كفاءة الطاقة من خلال دمج حلول بيئية مثل الإضاءة الطبيعية، والعزل الحراري، واستخدام مواد بناء مستدامة.

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تحسين جودة الحياة

وتابع قائلا: التصميم الداخلي المدروس يساعد على تحقيق الراحة النفسية للسكان من خلال توزيع المساحات بشكل وظيفي مريح.

الاستدامة والتصميم البيئي

ونوة السراجي إلى أن دمج الحلول البيئية مثل الأسطح الخضراء، واستخدام الطاقة الشمسية، وأنظمة إعادة التدوير، يسهم في تقليل التأثير البيئي للإسكان كما يضمن التصميم المستدام تقليل استهلاك الموارد الطبيعية وتحقيق توازن بين البيئة والعمران، وبالتالي فإن الفنون والتصميم لا تؤثر فقط على الجماليات، بل تسهم بشكل مباشر في تطوير حلول إسكانية مستدامة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الهوية البصرية للمجتمعات.

فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان

جدير بالذكر أنطلقت اليوم فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان لاستكشاف ومناقشة الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في دفع تقدم السكن الملائم والمستدام للجميع، وذلك بالشراكة مع Habitat for Hummanity International.

“سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”

ومن جانبه قالت غادة كابش مديرة الشمول المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية: أن مناقشة اليوم تأتي حول “سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”، لاحتضان أعمال مصرية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجالات الفنون والثقافة والتأثير الاجتماعي.

دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية

واضافت كابش أن الهدف هو دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية مشيرة إلى أن جيمناي أفريقيا توفر جلسات نقد فني وإداري للمشاريع الفنية قيد التطوير، بهدف مساعدة المبدعين على تطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير مجتمعي ملموس.

فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان

جدير بالذكر تعد هذه الفعالية فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان والمشاركة في حوار بناء يهدف إلى دفع التغيير المستدام.

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