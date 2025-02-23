محافظ سوهاج يسلم 20 منزلا بنجع عرب مهدي بأخميم بعد إعادة تأهيلها

سلم اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عدد 20 منزلا بنجع " عرب مهدي " التابع لمركز أخميم، بعد إعادة تأهيلها، ضمن مشروع تحسين بيئة السكن، الذي تنفذه مؤسسة "مصر الخير " بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التنمية المحلية، وجهاز التعمير، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من أهالي القرية.

وأكد المحافظ على أهمية المبادرة في تحسين مستوى المعيشة للأسر المستحقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوفير سكن آمن لهم في تنفيذ مشروع تحسين بيئة السكن، مشيرا إلى استمرار الجهود لدعم الفئات الأولى بالرعاية، والتوسع في مشروعات تحسين بيئة السكن بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لضمان حياة كريمة وآمنة للمواطنين.

ويشمل مشروع تحسين بيئة السكن، إعادة تأهيل عدد 114 منزل، منها " 66 منزل بقرى " الغابات، والحلافي، الصمطا " بالبلينا، وعدد 28 منزل بقرية الشوكا بطما، وعدد 20 منزل بنجع عرب مهدي بأخميم "، وشملت أعمال إعادة التأهيل " المحارة، ورفع كفاءة وصلات المياه والكهرباء، وأعمال الدهانات والسيراميك، والواجهات "، وذلك بمساحة 60 متر للمنزل، وبتكلفة 100 ألف جنيه للمنزل الواحد.

وعلى هامش تسليم المنازل للمستفيدين، قام محافظ سوهاج بجولة تفقدية بسوق الجملة بالديابات، والتقى عددا من التجار، واستمع إلى مطالبهم، موجها رئيس مركز ومدينة أخميم بدراسة هذه المطالب، والعمل على تلبيتها.

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