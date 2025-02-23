الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

وزارتا الخارجية والإسكان تطلقان مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج (صور)

توقيع المبادرة، فيتو
توقيع المبادرة، فيتو

أطلق د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مبادرة "بيتك في مصر" والتي تتضمن طرح أكثر من ٥٠٠٠ وحدة سكنية بمختلف المستويات والشرائح في عدد من المدن الجديدة، وذلك للمصريين المقيمين بالخارج.  

تتيح المبادرة الحجز بالعملات الأجنبية مع تقديم تسهيلات في السداد والأسعار، استجابةً لمطالب المصريين في الخارج التي طُرحت خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة الخارجية والهجرة في أغسطس ٢٠٢٤.

تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون المستمر بين الوزارات وأجهزة الدولة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وهي الجهود التي يتابعها باستمرار  الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بهدف تقديم مزيد من التيسيرات والمزايا للمغتربين، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم

 في جهود التنمية الشاملة.  

ووقع الوزيران بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ المبادرة، إلى جانب بحث طرح مزيد من المبادرات المستقبلية لصالح أبناء الوطن في الخارج في مجال الإسكان.

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للمغتربين المبادرة الحجز بالعملات الأجنبية بيتك في مصر وحدة سكنية

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