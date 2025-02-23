انطلاق فعالية دعم رواد الأعمال بالتعاون بين Gemini Africa وhabitat

جيميناى أفريقيا، انطلقت اليوم فعاليات جيميناى أفريقيا بحضور عدد من رواد الأعمال والمهتمين بقطاع الإسكان لاستكشاف ومناقشة الحلول المبتكرة التي يمكن أن تساعد في دفع تقدم السكن الملائم والمستدام للجميع، وذلك بالشراكة مع Habitat for Hummanity International.

“سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”

ومن جانبه قالت غادة كابش مديرة الشمول المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية: أن مناقشة اليوم تأتي حول “سد الفجوة في الحلول المبتكرة للسكن”، لاحتضان أعمال مصرية تهدف إلى دعم رواد الأعمال في مجالات الفنون والثقافة والتأثير الاجتماعي.

دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية

وأضافت كابش أن الهدف هو دعم الشركات الناشئة والمشاريع الإبداعية مشيرة إلى أن جيمناي أفريقيا توفر جلسات نقد فني وإداري للمشاريع الفنية قيد التطوير، بهدف مساعدة المبدعين على تطوير مشاريعهم وتحقيق تأثير مجتمعي ملموس.

كما يشارك في الفعالية عدد من المتحدثين:

أحمد السراجي: نائب رئيس الجامعة للتوظيف، وعميد كلية الفنون والتصميم، بالجامعة البريطانية في مصر.

محمد شحاتة: المؤسس والرئيس تنفيذي لفاب كونكت.

عمر النادي: استاذ مساعد في الهندسة البيئية ومستشار معتمد في الحلول البيئية.

وتدير الجلسة، غادة كابش: مديرة الشمول المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤسسة هابيتات من أجل الإنسانية.

فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان

جدير بالذكر تعد هذه الفعالية فرصة استثنائية للحصول على رؤى حول أحدث الابتكارات في قطاع الإسكان والمشاركة في حوار بناء يهدف إلى دفع التغيير المستدام.

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