محمد الشرنوبي يؤدي مناسك العمرة برفقة والدته

نشر الفنان الشاب محمد الشرنوبي مجموعة من الصورة له عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، برفقة والدته أثناء آداء مناسك العمرة، حيث سافر بعد الانتهاء من كافة ارتباطاته الفنية وتصويره لأعمال رمضان الدرامية.

ويشارك مع الشرنوبي في بطولة مسلسل “إش إش”، مع الفنانة مي عمر وماجد المصري، حيث يجسد شخصية حبيب الراقصة “إش إش”، الذي يقع بينهما خلاف كبير.

تفاصيل مسلسل إش إش

وتشهد أحداث العمل دخول «إش إش» في صراعات كثيرة مع المعلم «رجب الجربتلي»، والذي يلعب دوره الفنان ماجد المصري، وينتحل شخصية شخص آخر بسبب سر لا يعرفه إلا هو، ويطلب الزواج من إش إش، ولكن الزواج يصبح مزورًا بسبب انتحاله شخصية أخرى، ويظل مختار «محمد الشرنوبي» هو الشخص الوحيد الذي يعرف كل التفاصيل عن المعلم رجب، ويخفيها عن الجميع، لكنه يحصل على أموال منه مقابل عدم إفصاحه عنها.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مى عمر وماجد المصرى كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.