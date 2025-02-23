صور من حفل خطوبة ناصر منسي عقب مباراة القمة
نشر ناصر منسي لاعب الزمالك مجموعة من الصور لحفل خطوبته عقب مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
وبعد انتهاء مباراة القمة، بدأ ناصر منسي بنشر مجموعة من الصور لحفل خطوبته التي كانت بعيدة عن الأضواء وعائلية.
وتعادل الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وساهم ناصر منسي في هدف الزمالك بشباك الاهلي بعد ما مرر كرة بينية لعمر جابر الذي صنع هدف الأبيض الوحيد لمحمود بنتايج.
واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه اليوم بعدما رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي أمس في مسابقة الدوري.
ويلتقي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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