الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

صور من حفل خطوبة ناصر منسي عقب مباراة القمة

ناصر منسي
ناصر منسي

نشر ناصر منسي لاعب الزمالك مجموعة من الصور لحفل خطوبته عقب مشاركته في مباراة القمة أمام النادي الأهلي وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبعد انتهاء مباراة القمة، بدأ ناصر منسي بنشر مجموعة من الصور لحفل خطوبته التي كانت بعيدة عن الأضواء وعائلية.

وتعادل الزمالك مع نظيره الأهلي بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وساهم ناصر منسي في هدف الزمالك بشباك الاهلي بعد ما مرر كرة بينية لعمر جابر الذي صنع هدف الأبيض الوحيد لمحمود بنتايج.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه اليوم بعدما رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي أمس في مسابقة الدوري.


ويلتقي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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