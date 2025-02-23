تعاون استراتيجي بين المجلس التصديري للأثاث وPADMA البولندية لتطوير القطاع

في إطار الجهود الرامية إلى تطوير وتحديث قطاع الأثاث المصري، أعلن المجلس التصديري للأثاث عن تعاون استراتيجي مع شركة "بادما PADMA " البولندية، بهدف تطوير وتعزيز قدرات القطاع على مستوى مجالات التصنيع والتوريد، فضلًا عن توسيع نطاق تعاون الشركات المحلية معها، وخاصة فيما يخص المستلزمات ومكونات الإنتاج.

وأكد المهندس وليد عبد الحليم، أمين صندوق المجلس التصديري للأثاث، على أهمية هذا التعاون مع الشركة البولندية، التي تُعد واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الأثاث على مستوى العالم.

وأشار إلى حرص المجلس باستمرار على إقامة شراكات مع مختلف الجهات والشركات، من أجل تحقيق أهداف تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.

وتابع عبد الحليم أن التعاون مع PADMA يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قطاع الأثاث المصري وزيادة قدرته التنافسية، لافتًا إلى إمكانية قيام الشركات المحلية بالمشاركة في توريد مكونات ومنتجات لبعض المشروعات التي تنفذها الشركة البولندية في السوق المصرية والخارجية، بما يعكس جودة المنتجات المصرية وقدرتها على تلبية جميع المتطلبات.

وقال المهندس أحمد مجدي، العضو المنتدب لشركة بادما البولندية، إن شركته اختارت السوق المصري لتدشين مصنع جديد به بسبب الفرص الكبيرة في هذا السوق، فضلًا عن المزايا الكبيرة، وأهمها الموقع الاستراتيجي لمصر الذي يمكننا من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أهمية الشراكة مع المجلس التصديري للأثاث، موضحًا أن هذا التعاون سيكون بداية لشراكة طويلة الأمد تعود بالفائدة على القطاع.

ومن جهته، أكد مؤمن عرفات، المدير التنفيذي للمجلس التصديري، أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود المجلس لتنمية قطاع الأثاث وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وتابع عرفات: "نتطلع من خلال التعاون مع شركة بادما إلى تحقيق نتائج إيجابية، مما يسهم في نمو قطاع الأثاث المصري ويعزز من مكانته محليًا وخارجيًا."

ومن الجدير بالذكر أن شركة بادما PADMA البولندية، تعد من كبرى منتجي الاثاث في العالم، وتقوم حاليا بتدشين مصنع ضخم في العلمين الجديدة علي مساحة قرابة 400 ألف متر، وتستهدف تحقيق صادرات سنوية من مصر بواقع 250 مليون يورور خلال ثلاثة أعوام من الانتاج، ترتفع الي مليار يورو بعد مرور 7 سنوات.

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