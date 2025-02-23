الأحد 23 فبراير 2025
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رياضة

تدريبات تأهيلية لـ محمود جهاد في مران الزمالك

محمود جهاد
محمود جهاد

أدى محمود جهاد لاعب وسط الفريق الأول الأول القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية خاصة على هامش مران اليوم الأحد الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.
وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية تحت إشراف علاء رجب مخطط الأحمال، في ظل معاناته من إصابة في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.
وغاب محمود جهاد عن مباراة الزمالك الأخيرة أمام الأهلي بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية.
ويلتقي الزمالك مع نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

تعليق جوزيه بيسيرو على تعادل الزمالك أمام الأهلي

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بأول مباراة ديربي له في مصر مع الأبيض، موضحًا أن الأجواء كانت جيدة وحماسية من الجماهير.

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلًا:" الأهلي بدأ الشوط الأول بشكل أفضل، ولم تكن هناك فرصة حقيقية باستثناء فرصة للأهلي  اصطدمت بالعارضة، وبعد ذلك دخل الزمالك المباراة"

 

وواصل: "في الشوط الثاني بدأ الأهلي بصورة أفضل أيضًا وبعدها استطاع الزمالك أن يشكل خطورة على مرمى المنافس، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين".

وقال بيسيرو: "الزمالك اعتمد على طريقة لعب جديدة لأول مرة يلعب بها، والفريق يحتاج لبعض الوقت من أجل التعود عليها، وهو ما تسبب في عدم قدرة الفريق على التحكم في مجريات اللقاء في أول 20 دقيقة، وبعد ذلك الأداء تحسن وأنهى الزمالك المباراة بشكل أفضل من الأهلي".

وأضاف المدير الفني: "هذه هي المرة الثانية التي نتعادل فيها بعدما نستقبل هدف، ولكن في مباراة بتروجيت لم يحتسب لنا ركلة جزاء، وفي مباراة الاهلي كانت هناك ركلة جزاء أخرى لم يتم احتسابها، وأتقبل وجود أخطاء من أي شخص ولكن كان يجب على الحكم رؤية اللعبة في تقنية الفيديو".

وتابع بيسيرو: "لست سعيدًا بالتعادل ولكني أهنئ اللاعبين على الأداء، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على صناعة الفارق، وسعيد جدًا بجماهير الزمالك ودورهم مع الفريق ومساندتهم لنا باستمرار".

وواصل المدير الفني: "بدأنا أكثر نركز على الشق الدفاعي، واللاعبون في حاجة لاكتساب الثقة، وفي طريقة اللعب الجديدة نستطيع أن نتميز هجوميًا وأحتاج لمزيد من الوقت، ولا أحتاج للاعبين جدد وسعيد بالمجموعة المتواجدة في الفريق وأنتظر عودة اللاعبين المصابين".

وفيما يخص استبدال دونجا قال بيسيرو: "استبدال دونجا ليس له علاقة بمستواه الفني، ولكن تغيير اللاعب بسبب حصوله على بطاقة صفراء في اللقاء".

وأضاف المدير الفني: "معسكر الإسماعيلية فرق كثيرًا معنا لأنني تعرفت على اللاعبين بشكل أكبر على العكس من مباراة بتروجت التي توليت قبلها المهمة بحوالي 48 ساعة، ومعسكر الفريق كان جيدًا وأتمنى وجود وقت كافي لإقامة معسكر أطول لتدريب اللاعبين على أفكاري".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا: "الجفالي ليس حزينًا وهو سعيد بالتواجد في صفوف الزمالك الذي يعد أحد أفضل الفرق الأفريقية، واللاعب يحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق وأعلم متى سيدخل في التشكيل".

وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.

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