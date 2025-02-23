الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

والدة شاب قتله عاطل في الزاوية: شيكو دودو حرم ابني من آخر أكلة طلبها

متهم
متهم

أستمتعت نيابة شمال القاهرة الكلية لأقوال والدة شاب لقي مصرعه علي يد عاطل في منطقة الزاوية الحمراء.

وقالت السيدة أن نجلها سعيد البالغ من العمر 21 سنة خرج يوم الواقعة من المنزل وطلب منها أن تعد الطعام حتي يرجع.


وأضافت والدة المجني عليه أنها عقب انتهاءها من إعداد الطعام ظلت تنتظر ابنها  لكنه لم يعود ثم ورد إليها اتصال هاتفي من ابنة أخيها تطلب منها بطاقة سعيد وأن تلحق بها الي مستشفي السيد جلال.


واشارت والدة المجني عليه أنها قالت لابنة أخيها أن سعيد يأخذ جميع متعلقاته معه أثناء خروجه من المنزل ثم هرولت الي مستشفي السيد جلال وعندما دخلت وجدت أعمام ابنها متواجدين والعائلة وابلغهم الطبيب بأنه في غيبوبة ثم أبلغهم لاحقا بأنه توفي.

واشارت والدة المجني عليه أن ابنها لم يكن يعرف المتهم ولم تكن بينهما سابق معرفة ولا تعرف لماذا فعل هذا بابنها قائلة " اللي قتل ابني اسمه شيكو دودو مسجل خطر وابني ميعرفوش قتل ابني اللي لسه هيكمل ٢١ سنة يوم ٢٨ فبراير من غير سبب وحرمه من حياته وشبابه.. ابني كان شاب مؤدب وكان شغال علي توك توك علشان يكسب لقمة عيشه بالحلال ".


مقتل شاب بالزاوية الحمراء 
كان تلقى مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين شابين ومقتل أحدهما بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على شاب مقتول بالزاوية الحمراء، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات بينهما، وتطورت إلى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وأسقطه أرضا وسط بركة من الدماء مفارقا للحياة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة شمال القاهرة الكلية منطقة الزاوية الحمراء مأمور قسم شرطة الزاوية الحمراء

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