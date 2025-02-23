الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم ورشة عمل عن استراتيجيات تطوير التعليم الطبي (صور)

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية فعاليات ورشة العمل التدريبية الخاصة " بإستراتيجيات تطوير التعليم الطبي" وذلك بالتعاون مع الدكتور محمـد حسام الدين حمدى رئيس جامعة الخليج الطبية وبمشاركة نخبة من الأطباء وأساتذة الجامعات المصرية والقوات المسلحة.

وجاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل الكوادر الطبية في شتى المجالات الطبية والبحثية لدعم وتطوير المنظومة الصحية فى مصر.

وبدأت الفعاليات بكلمة اللواء طبيب طارق النجدى رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد خلالها حرص الأكاديمية على مواكبة التطور المتلاحق في كافة المجالات الطبيه للإرتقاء بإمكانات وقدرات الأطباء لتقديم خدمات طبية متميزة.

مجالات التعليم الطبي

من جانبها أشارت الدكتوره ناديه بدراوي الأستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة إلى أن تنظيم تلك الورش العملية يسهم فى إثراء المجال الطبى بأحدث ما وصل إليه العلم من تقنيات تكنولوجية وأبحاث علمية فى مختلف التخصصات الطبية.

كما ألقى الدكتور محمـد حسام الدين حمدي رئيس جامعة الخليج الطبية كلمة أشاد فيها بالتعاون مع الأكاديمية لنقل وتبادل الخبرات فى مجالات التعليم الطبي، مثنيًا على المستوى المتميز التي تتمتع به الأكاديمية الطبية العسكرية.

كما شملت الفعاليات تنفيذ العديد من الجلسات النقاشية تضمنت التخطيط المستقبلى لإستراتيجيات التعليم الطبى في مصر في ظل التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في كافة التخصصات لتأهيل أجيال من الأطباء بأحدث العلوم الطبية التخصصية.

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