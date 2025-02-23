محمد جبران يشهد اختبارات عمال وجزارين مرشحين للعمل في موسم الحج 2025

شهد محمد جبران وزير العمل،صباح اليوم، اختبارات عمال وجزاريين من المرشحين للعمل خلال موسم الحج للعام الهجري 1446، والميلادي 2025، والمنعقدة في قاعة جرين بلازا بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، وتنظمها "لجنة سعودية".

وجاء ذلك بالتعاون مع لجنة متخصصة من الإدارات المهعنية بالوزارة، وبحضور ممثلين عن شركات إلحاق عمالة مرخصة من وزارة العمل.

وشدد الوزير جبران على أهمية التزام شركات إلحاق العمالة بالخارج والعِمالة بكافة الشروط والإجراءات الرسمية.

ووجه العمال الشكر والتقدير للوزارة على دورها في المتابعة وتذليل العقبات أمامهم خلال فترة التقديم بشركات إلحاق العمالة المُعتمدة من الإدارة العامة لشركات إلحاق العمالة التابعة للوزارة، ومراقبة وإنهاء كافة إجراءات التعاقد السفر، والاختبارات الحالية، وإستمرار متابعتهم حتى داخل "المملكة" من خلال مكتب التمثيل العمالي،كما أشادوا بجهود الوزارة نحو توعيتهم بحقوقهم وواجباتهم خلال فترة العمل في السعودية.

وكان وزير العمل محمد جبران قد التقى أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، مع شركات الحاق عمالة، وعددِ من العِمالة المصرية الموسمية من الجزارين والعمال،المُرشحين للعمل في موسم الحج خلال العام 2025.

واستمع "الوزير" من العمال إلى استفساراتهم، ونوعية أي تحديات قد تكون واجهتهم أثناء التقديم، ووجههم بالتواصل المباشر مع مكتب التمثيل العمالي المُلحق بالقنصلية المصرية بجدة، أو التواصل مع وزارة العمل بالقاهرة عن طريق الموقع الرسمي على الإنترنت، حال تعرضهم لأي مشكلات خلال فترة عملهم داخل "المملكة".

وأكد الوزير أهمية التزام هؤلاء العمال بما ورد في التعاقد على العمل خلال تلك الفترة داخل "المملكة"، موضحًا أن مهمة هذه النوعية من العمال مُقدسة، حيث تقوم بخدمة حُجاج وضيوف بيت الله الحرام.

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