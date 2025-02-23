اتحاد الصناعات: الأردن بوابة رئيسية للمنتجات المصرية

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات المصرية، أن توقيت انعقاد "المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور " في الفترة من 19 إلى 22 أغسطس 2025 في الأردن يُعد ملائمًا جدًا في ظل التكامل الاقتصادي والتجاري العربي المتزايد.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025 في مقر اتحاد الصناعات المصرية، لعرض تفاصيل المشاركة المصرية في المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور في الأردن.



وأشار الدكتور عبد السلام إلى أن الأردن تُعد بوابة رئيسية للمنتجات المصرية إلى عدد من الدول العربية، خاصة فلسطين، في ظل التوقعات ببدء مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذه الفرصة ستسهم في تعزيز صادرات مصر من المنتجات الصناعية، بما في ذلك قطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والأثاث والديكور.

وأوضح رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، أن مصر تسعى جاهدة لزيادة صادراتها في جميع القطاعات الصناعية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والأثاث.



وأضاف أن هذه القطاعات تشهد نموًا ملحوظًا في الطلب داخل الأسواق العربية، مما يعزز من فرص التوسع فيها.



وأكد الدكتور عبد السلام أن المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور يوفر فرصًا كبيرة لتنمية الصادرات المصرية وتعظيم التعاون الاقتصادي بين مصر والدول العربية. وأشار إلى أن المعرض سيكون منصة مثالية لعرض أحدث المنتجات المصرية والاطلاع على احتياجات الأسواق العربية، مما يسهم في تعزيز التبادل التجاري.

وأعلن الدكتور محمد عبد السلام، أن المشاركة المصرية في المعرض الدولي العربي ستكون الأكبر مقارنة بالدول الأخرى، حيث ستشارك مصر بعدد كبير من الشركات الرائدة في قطاعات الأثاث والديكور والملابس والمفروشات. وأكد أن هذه المشاركة تعكس الجهود المصرية لتعزيز مكانتها كشريك اقتصادي رئيسي في المنطقة.



أكد الدكتور محمد عبد السلام على أهمية المعرض العربي الدولي للأثاث والديكور كفرصة لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي ودعم الصناعة المصرية. وأشار إلى أن مصر ستستغل هذه الفرصة لتعزيز صادراتها وبناء شراكات استراتيجية مع الدول العربية، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والعربي بشكل عام.



يشار إلى أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن إلى 923 مليون دولار خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 706 مليـون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة 30.7%

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