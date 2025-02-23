قذاف الدم يزور مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الحرية (فيديو وصور)

زار أحمد قذاف الدم، السياسي الليبي المعروف، المهرجان الدولي الخامس للتمور والمنتجات الطبيعية، ووثقت "فيتو" زيارته بالفيديو.

وخلال جولته في المهرجان، حدث موقف طريف بينه وبين أحد الزوار، حيث قال له: "أنت اشتريت المعرض كله مش مخلي حاجة للناس".

وظهر أحمد قذاف الدم وهو يتجول في المهرجان، وقد رحب به المصريون الذين كانوا يتجولون فيه، بما في ذلك البائعون وأصحاب المحلات والعلامات التجارية. وخلال تجواله، توقف عند الجزء المخصص للمنتجات الليبية.

يُذكر أن المهرجان الدولي الخامس للتمور يُقام حاليًا في حديقة الحرية بالزمالك، القاهرة، من 20 إلى 25 فبراير 2025، بمشاركة أكثر من 90 عارضًا من مصر ودول عربية أخرى مثل الجزائر وليبيا والسودان والسعودية. يهدف المهرجان إلى دعم الصناعات المحلية، خاصة زراعة النخيل وتجارة التمور، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويُعتبر هذا المهرجان فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات الحرفيين من جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

وأحمد قذاف الدم هو سياسي ليبي، وهو أحد أقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. تولى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية خلال فترة حكم القذافي، وكان يُعتبر من المقربين له. عمل كمبعوث خاص للنظام الليبي وسعى لتعزيز العلاقات بين ليبيا ودول أخرى، خاصة في العالم العربي وإفريقيا.

بعد اندلاع الثورة الليبية في عام 2011، انشق عن النظام وانتقل للعيش في مصر، حيث أصبح شخصية مثيرة للجدل. واجه طلبات تسليم من الحكومة الليبية بعد الثورة، لكن السلطات المصرية لم تقم بتسليمه.

ويُعرف أحمد قذاف الدم بمواقفه السياسية وتصريحاته التي تدافع عن النظام السابق، بالإضافة إلى انتقاده للأوضاع السياسية في ليبيا بعد سقوط القذافي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.