الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

قذاف الدم يزور مهرجان القاهرة الدولي للتمور بحديقة الحرية (فيديو وصور)

أحمد قذاف الدم في
أحمد قذاف الدم في مهرجان التمور 2025

زار أحمد قذاف الدم، السياسي الليبي المعروف، المهرجان الدولي الخامس للتمور والمنتجات الطبيعية، ووثقت "فيتو" زيارته بالفيديو.

وخلال جولته في المهرجان، حدث موقف طريف بينه وبين أحد الزوار، حيث قال له: "أنت اشتريت المعرض كله مش مخلي حاجة للناس".

وظهر أحمد قذاف الدم وهو يتجول في المهرجان، وقد رحب به المصريون الذين كانوا يتجولون فيه، بما في ذلك البائعون وأصحاب المحلات والعلامات التجارية. وخلال تجواله، توقف عند الجزء المخصص للمنتجات الليبية.

 

 

يُذكر أن المهرجان الدولي الخامس للتمور يُقام حاليًا في حديقة الحرية بالزمالك، القاهرة، من 20 إلى 25 فبراير 2025، بمشاركة أكثر من 90 عارضًا من مصر ودول عربية أخرى مثل الجزائر وليبيا والسودان والسعودية. يهدف المهرجان إلى دعم الصناعات المحلية، خاصة زراعة النخيل وتجارة التمور، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع بأسعار مناسبة قبل حلول شهر رمضان.

ويُعتبر هذا المهرجان فرصة للترويج للصناعات اليدوية ومنتجات الحرفيين من جميع الدول العربية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مصر كواحدة من أكبر الدول المنتجة للتمور في العالم.

وأحمد قذاف الدم هو سياسي ليبي، وهو أحد أقارب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. تولى عدة مناصب سياسية ودبلوماسية خلال فترة حكم القذافي، وكان يُعتبر من المقربين له. عمل كمبعوث خاص للنظام الليبي وسعى لتعزيز العلاقات بين ليبيا ودول أخرى، خاصة في العالم العربي وإفريقيا.

بعد اندلاع الثورة الليبية في عام 2011، انشق عن النظام وانتقل للعيش في مصر، حيث أصبح شخصية مثيرة للجدل. واجه طلبات تسليم من الحكومة الليبية بعد الثورة، لكن السلطات المصرية لم تقم بتسليمه.

ويُعرف أحمد قذاف الدم بمواقفه السياسية وتصريحاته التي تدافع عن النظام السابق، بالإضافة إلى انتقاده للأوضاع السياسية في ليبيا بعد سقوط القذافي.

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