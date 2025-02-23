وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشادي سبل التعاون الاقتصادي

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا اليوم مع الدكتور "عبد الله صابر فضل"، وزير الشئون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج.

العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بان الوزير عبد العاطي قدم التهنئة لنظيره التشادي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد، مؤكدًا تطلعه إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع تشاد بما يسهم فى تعزيز العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.

تعزيز التنمية المستدامة

كما تطرق الوزيران فى الاتصال إلى سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بما يشمل زيادة حجم التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المصرية فى تشاد، فضلا عن أهمية العمل المشترك لدعم التكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة بما يحقق المنفعة المتبادلة بين البلدين الشقيقين.

قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة

وخلال الاتصال، ناقش الوزيران آخر التطورات الإقليمية، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلم في القارة الإفريقية.

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