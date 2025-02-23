وزير الخارجية يبحث مع نظيره الفرنسي التعاون المشترك وآخر التطورات بشأن غزة

جرى اتصال هاتفى بين الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا اليوم، حيث تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة مستجدات التطورات الإقليمية.

تعزيز التعاون الاقتصادى والتجاري

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشاد بالعلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا وبالروابط الوثيقة بين البلدين، مؤكدًا التطلع للارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في شتى المجالات، وسلط الضوء على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وتشجيع الاستثمارات الفرنسية بمصر، خاصة بعد الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الأخيرة لجذب الاستثمارات الخارجية.

الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه فرنسا لمصر داخل الاتحاد الأوروبي بمؤسساته المختلفة لدعم تنفيذ الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، معربًا عن التطلع لاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقديرات بشأن التطورات في قطاع غزة، حيث اطلع الوزير عبد العاطي نظيره الفرنسي على الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف اطلاق النار بكافة بنوده ومراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع. واستعرض في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحًا وجود دعم عربي للجهود المصرية، معربًا عن التطلع لقيام المجتمع الدولى ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا دعم المساعي المصرية في هذا الصدد.

اتفاق لوقف إطلاق النار

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الفرنسي بالدور الهام والمحوري الذى اضطلعت به مصر للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ورحب بجهود مصر الحثيثة لبلورة تصور شامل للتعافى المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

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