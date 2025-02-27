أكاديمية الفنون تخالف القانون.. دعويان قضائيتان تتهمان وزير الثقافة وآخرين بمخالفة القانون وضوابط البحث العلمي.. وحق الرد مكفول لجميع الأطراف

تنظر محكمة القضاء الإداري، القضية رقم 29099 ق. لسنة 79 والتي أقامها حسن يوسف طه أستاذ دكتور متفرغ في المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ضد كل من الدكتور رانيا يحيى عميد المعهد العالى للنقد الفني السابق، الدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالى للنقد الفني الحالى، والدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، كل بصفته.

وتتناول صحيفة الدعوى، أنه نمى إلى علم المدعي الدكتور حسن يوسف طه – أستاذ متفرغ بقسم فلسفة الفن وعلومه – بأنه قد تم عقد اجتماع لمجلس المعهد بتاريخ 27/ 8/ 2024 بدون التنويه له بأى وسيلة من وسائل الإعلان الموضحة بلائحة المعهد الداخلية، سواء إن كانت على صفحة المعهد الرئيسية في وسائل التواصل الاجتماعي، أو على لوحة الإعلان الخاصة بالمعهد أو حتى بالاتصال به للتنبيه عليه لحضور مجلس المعهد المنعقد عمدا بدونه، - وحسبما ذكرت الدعوى – بأنه قد تم استدعاء شخصيات معينة للاجتماع لتمرير موضوعات، وتم عمل سيمنار لمناقشة خطة موضوع لأحد الدارسين في قسم فلسفة الفن وعلومه، وتم إجازة الموضوع، وأيضا تحديد الإشراف وتهميش دور المدعى، وصدور قرار عقد سيمنار وانعقاد المجلس بتسجيل رسالة الماجستير له، لعدم اكتمال نصابه القانوني، وهذا القرار يشوبه العوار والبطلان واعتباره كأن لم يكن لمخالفته للمادة (20) و(21) والخاصة بانعقاد وتشكيل المجلس.

صورة من الدعوى القضائية، فيتو

وتضمنت أوراق الدعوى أيضا، المخالفة الواضحة للائحة المعهد الداخلية، وكل من المواد 34 /35 /36 / 37 من الفصل الثاني الخاصة بدرجة الماجستير والخاصة بقرار المطعون عليه، وذلك للآتى:

- تم عقد سيمنار لأحد الدارسين، ولم ينعقد مجلس القسم ولا حضور الأعضاء بقسم فلسفة الفن وعلومه، مع عدم استكمال ملف الدارس (مرحلة الماجستير) حيث إنه لم تستخرج بعد شهادات منحه درجة دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالى للنقد الفني لكونه خريج دور يونيه 2024.

- لماذا تجاهلت العميدة السابقة الدكتورة رانيا يحيى المدعى عليها الأولى، ومصدرة القرار وتجاهل دور الطاعن والمدعى وهو المختص بهذا القسم ولابد من إعلانه لحضور السيمنار ومجلس القسم.

- موضوع الدارس الذى تقدم به للحصول على درجة الماجستير، مقتبس من إحدى الرسائل العلمية لعام 2004 جامعة القاهرة.

- الأعضاء الحضور في السيمنار ومجلس القسم لم يبدو أي مناقشة أواعتراض أو بحث خطة الدارس ولا ملفه.

- لم يتم الإعلان عن السيمنار الذي أعد لهذا الدارس، وعقد بتاريخ 27/ 8/ 2024 وتم تفعيله بتاريخ 28/ 8/ 2024، وسافرت العميدة رانيا يحيى بتاريخ 1/ 9/ 2024 إلى روما لتوليها عمادة المعهد المصري للفن بروما.

جدير بالذكر أن المدعى لم يترك بابا إلا وتقدم بشكوى للتحقيق فيما حدث، لكل من الدكتورة رانيا يحيى عميدة المعهد العالى للنقد الفني السابقة، والدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني الحالي، والدكتور هشام جمال نائب رئيس أكاديمية الفنون، والدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية، إلا أنه تم إيقاف التحقيقات لحين رجوع العميدة السابقة من السفر إلى أجل غير مسمى ولذلك لجأ إلى محكمة القضاء الإداري.

صورة من الدعوى القضائية، فيتو

ومن ناحية أخرى، أقامت إحدى الباحثات في المعهد العالى للنقد الفني دفعة يونيو 2024 – مرحلة الماجستير - دعوى استحقاق وإلزام بمحكمة القضاء الإدارى تحمل رقم 36182 ق. لسنة 79 لتضررها نفسيا وماديا لعدم إدراج موضوعها في جدول أعمال مجالس المعاهد المتتالية، رغم استيفائها للشروط، منذ اجتيازها السيمنار في 10 نوفمبر 2024.

وتناولت صحيفة الدعوى، أن الباحثة تقدمت بشكوى إلى إدارة المعهد والإدارة العليا لمعرفة أسباب تعطيل تسجيل خطة الماجستير الخاصة بها، إلا أنها لم تتلق أي رد كتابي يوضح أسباب هذا التعطيل، على الرغم من سدادها للمصروفات الدراسية واستكمال جميع الأوراق المطلوبة بناء على تعليمات إدارة شئون الطلاب.

وتضمنت صحيفة الدعوى، أنه تمت الموافقة على خطط باحثين آخرين ممن اجتازوا مع الباحثة السيمنار واللذان يعملان في المعهد، وأشارت صحيفة الدعوى إلى وجود تمييز في التعامل بين المدعية وزملائها من خريجي نفس الدفعة، حيث تم تسريع إجراءات تسجيل دارسين آخرين دون مبرر، مثل السيمنار المجمع الذي عقد بتاريخ 27 /8 /2024 وتم تفعيله في اليوم التالى، وبمشاركة أحد الدارسين من دفعة المدعية رغم عدم استكماله للأوراق المطلوبة، وأن هذا السيمنار لم يتم الإعلان عنه على صفحة المعهد الرسمية ولم يتم إخطار المدعية به رغم استحقاقها الحضور كونها الأولى على دفعتها بتقدير عام امتياز وتقدير التخصص امتياز.

وتقدمت المدعية بشكاوى رسمية إلى كل من إدارة المعهد ورئيس الأكاديمية ونائبه بتاريخ 5 يناير 2025، لمعرفة أسباب التعطيل ولكن لم يتم الرد عليها بشكل كتابي، كما لجأت إلى لجنة فض المنازعات بتاريخ 26 يناير 2025 في محاولة لحل المشكلة، وتؤكد صحيفة الدعوى للباحثة بالمعهد العالى للنقد الفني بأكاديمية الفنون، أن ما شعرت به الباحثة من تعسف إداري تسبب لها في أضرار مادية ونفسية بالغة لها وأثر على مسارها الأكاديمي..ويبقى حق الرد مكفولاً لجميع من يهمه الأمر.

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