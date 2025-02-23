وزير الخارجية يشارك في اللقاء الافتراضى مع الجالية المصرية بفرنسا (صور)

شارك الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج فى اللقاء الافتراضى الذي نظمه السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين في الخارج مع الجالية المصرية في فرنسا اليوم بحضور علاء يوسف سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا والسفير تامر توفيق القنصل العام بباريس والسفيرة هايدي سري القنصل العام بمارسيليا ومشاركة السفير تامر المليجي مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والسفيرة سيلفيا فؤاد نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.



وأشاد الوزير عبد العاطى بالجالية المصرية في فرنسا ودورها في تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية، وأكد حرص وزارة الخارجية بذل كافة الجهود لتلبية متطلبات الجاليات المصرية في الخارج والتعامل مع شواغلهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

واستعرض أهم الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج لرفع كفاءة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن، مع تسليط الضوء على جهود رقمنة الخدمات القنصلية، والمبادرات الجديدة التي طرحتها الوزارة للمصريين في الخارج بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية، ومنها مبادرة "بيتك في مصر" لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج، ومبادرة فتح الحسابات البنكية للمصريين في الخارج من خلال البعثات الدبلوماسية، واتاحة امكانية التحويل النقدي من الخارج عبر التطبيقات الآمنة.



كما شدد وزير الخارجية على حرص الدولة على التواصل مع المصريين بالخارج من مختلف الأجيال، داعيًا المشاركين للتفاعل الإيجابي مع الفعاليات التي تنظمها الوزارة في هذا الشأن وفي مقدمتها مؤتمر المصريين في الخارج المقرر عقد النسخة السادسة منه في شهر أغسطس المقبل. ونوه كذلك بأهمية ممارسة المصريين في الخارج لحقوقهم الدستورية والمشاركة بفعالية في الاستحقاقات النيابية القادمة.



من جانبه، استعرض السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج البنود التنفيذية للمبادرات المختلفة التي طرحتها الوزارة بهدف توفير الخدمات الميسرة للمصريين في الخارج، وكذلك التفاصيل اللوجستية المتعلقة بالمشاركة في النسخة السادسة لمؤتمر المصريين في الخارج، الذي يجري الإعداد له من الآن بناء على توجيهات وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

كما أشار إلى الفعاليات المتعددة التي تعكف الوزارة على تنظيمها للأجيال المختلفة من المصريين في الخارج خلال الفترة القادمة، موكدًا حرص الدولة على التواصل المستمر والفعال مع أبناء الوطن في الخارج. وعدَد كذلك الآليات التي تم استحداثها عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تسهيل التواصل بين المصريين في الخارج والوزارة، داعيًا الحضور لطرح استفساراتهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم عبر هذه الوسائل.

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