أسعار السلع المخفضة بمعارض وزارة الزراعة بالدقي والجيزة
افتتحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أمس السبت معرض السلع الغذائية المخفضة بمحافظة الجيزة لتلبية احتياجات الأسرة المصرية ومستلزمات رمضان وتنفيذا توجيهات وزير الزراعة.
ويضم المعرض السلع الأساسية بتخفيضات كبيرة ويتم ضخها يوميا بجودة عالية لتكون في متناول جميع المواطنين حيث يمتد عمل المعرض في فرعيه بنادي الزراعيين بالدقي وبمركز البحوث الزراعية بالجيزة حتى نهاية شهر رمضان.
وجاءت أسعار السلع الأساسية بالمعرض كالتالي:
لحوم بلدية ٢٨٠جنيها.
أرز بلدي ٢٤ جنيها.
فول بلدي ٤٥ جنيها.
فاصوليا ٣٠ جنيها.
بيض مائدة ١٥٠ جنيها.
دواجن مجمدة ١٢٠ جنيها.
سمك بلطى ٧٠ جنيها.
سكر ٣٠ جنيها.
جبن ٩٠ جنيها للكيلو.
بطاطس ٥ جنيهات.
طماطم ٥ جنيهات.
بصل ٥ جنيهات.
زيت طعام لتر ٦٠ جنيها.
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