الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

تصدير 142 ألف طن خضروات وفواكه في أسبوع.. والسعودية أكبر المستوريدن

صادرات زراعية
صادرات زراعية

كشف تقرير للهيئة القومية لسلامة الغذاء تفاصيل نشاط الإدارة العامة للرقابة على المصانع بالهيئة خلال الأسبوع الماضي

وتضمن التقرير تنفيذ الإدارة 82 مأمورية رقابية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية خلال الأسبوع الماضي، وتم تسجيل 51 مصنعًا، وتم استيفاء 3 منشآت لقائمة توفيق أوضاع، 3 منشآت لقائمة التأهيل، فيما استوفت 1 منشأة لقائمة الاعتماد.

وأضاف التقرير أن عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بلغت 59 زيارة، وتم تسجيل 11 منشأة، وجاري إدراج 1 مركز تعبئة في القائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3518 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1769 شركة مصدرة.
 

كما أكد التقرير أن عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5600 رسالة بنحو 240 ألف طن لعدد 1845 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 746 صنف من خضروات وفواكه ودقيق ومنتجات غذائية متنوعة، مازالت البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن، تليها الفاصوليا بأنواعها بإجمالي 10 آلاف طن، ثم البطاطا الحلوة بإجمالي 9 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 80 ألف طن.


وتتصدر الموالح أيضًا  قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 56 ألف طن، تليها الفراولة بواقع 12 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 33 صنف بنحو 72 ألف طن.


ومثلت السعودية ولبنان والسودان والمغرب أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 186 دولة مستوردة. 
 

واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول الأسبوع الماضي أيضًا في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1085 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 955 رسالة، ثم ميناء الاسكندرية بإجمالي 787 رسالة.
وفي إطار تولي الهيئة القومية لسلامة الغذاء مسؤولية إصدار شهادات الصلاحية للتصدير مع بداية العام الميلادي الجديد 2025 وتطبيق الآلية الجديدة، تم إصدار 800 شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1930 رسالة بنحو 466 ألف طن لعدد 832 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 220 صنف من قمح، فول الصويا وزيوت متنوعة من 90 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي تليها أمريكا، أوكرانيا وماليزيا.

وتصدر ميناء الاسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 583 رسالة، يليه ميناء دمياط والذي احتل المركز الثاني بـ 338 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 321 رسالة.

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القومية لسلامة الغذاء خضروات وفواكه الفواكه المصدرة الخضروات المصدرة السعودية

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