أمن القاهرة يكشف حقيقة منشور التعدي على سكان عقار وتحطيم كاميرات المراقبة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حقيقة منشور على “فيس بوك” يتضمن الادعاء بقيام بعض الأشخاص بتحطيم كاميرات المراقبة الخاصة بأحد العقارات وتهديد قاطنيه بهدف الاستيلاء على سطح العقار.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 يناير حدثت مشادة كلامية بين طرف أول شخصين “مصابين بجروح متفرقة بالجسم” طرف ثان (سيدة وشقيقها "أحدهما مصاب بجروح وسحجات بالجسم") لمحاولة الطرف الأول الصعود لسطح العقار المشار إليه بدعوى شرائه من ورثة مالك العقار تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم فى حينه وتم العرض على النيابة العامة.

وفى وقت لاحق حضر لذات العقار محامى "وكيلًا عن الطرف الأول" وأثناء صعوده للعقار تقابل مع سالفة الذكر ورفضت صعوده للعقار فانصرف دون حدوث ثمة تداعيات، ولم يُستدل على وجود تعدى أو إحداث تلفيات بالعقار أو كاميرات المراقبة.

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