الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة زد
يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه اليوم بعدما رفض الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الأحد عقب الانتهاء من مباراة الأهلي اليوم في مسابقة الدوري.
ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمباراة زد المقبلة في الدوري.
ويلتقي الزمالك نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
تعليق جوزيه بيسيرو على تعادل الزمالك أمام الأهلي
وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إنه سعيد بأول مباراة ديربي له في مصر مع الأبيض، موضحًا أن الأجواء كانت جيدة وحماسية من الجماهير.
وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي قائلًا:" الأهلي بدأ الشوط الأول بشكل أفضل، ولم تكن هناك فرصة حقيقية باستثناء فرصة للأهلي اصطدمت بالعارضة، وبعد ذلك دخل الزمالك المباراة"
وواصل:" في الشوط الثاني بدأ الأهلي بصورة أفضل أيضًا وبعدها استطاع الزمالك أن يشكل خطورة على مرمى المنافس، والتعادل نتيجة عادلة للفريقين".
وقال بيسيرو:" الزمالك اعتمد على طريقة لعب جديدة لأول مرة يلعب بها، والفريق يحتاج لبعض الوقت من أجل التعود عليها، وهو ما تسبب في عدم قدرة الفريق على التحكم في مجريات اللقاء في أول 20 دقيقة، وبعد ذلك الأداء تحسن وأنهى الزمالك المباراة بشكل أفضل من الأهلي".
وأضاف المدير الفني:" هذه هي المرة الثانية التي نتعادل فيها بعدما نستقبل هدف، ولكن في مباراة بتروجت لم يحتسب لنا ركلة جزاء، وفي مباراة الاهلي كانت هناك ركلة جزاء أخرى لم يتم احتسابها، وأتقبل وجود أخطاء من أي شخص ولكن كان يجب على الحكم رؤية اللعبة في تقنية الفيديو".
وتابع بيسيرو:" لست سعيدًا بالتعادل ولكني أهنئ اللاعبين على الأداء، والفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لديهم القدرة على صناعة الفارق، وسعيد جدًا بجماهير الزمالك ودورهم مع الفريق ومساندتهم لنا باستمرار".
وواصل المدير الفني:" بدأنا أكثر نركز على الشق الدفاعي، واللاعبون في حاجة لاكتساب الثقة، وفي طريقة اللعب الجديدة نستطيع أن نتميز هجوميًا وأحتاج لمزيد من الوقت، ولا أحتاج للاعبين جدد وسعيد بالمجموعة المتواجدة في الفريق وأنتظر عودة اللاعبين المصابين".
وفيما يخص استبدال دونجا قال بيسيرو:" استبدال دونجا ليس له علاقة بمستواه الفني، ولكن تغيير اللاعب بسبب حصوله على بطاقة صفراء في اللقاء".
وأضاف المدير الفني:" معسكر الإسماعيلية فرق كثيرًا معنا لأنني تعرفت على اللاعبين بشكل أكبر على العكس من مباراة بتروجت التي توليت قبلها المهمة بحوالي 48 ساعة، ومعسكر الفريق كان جيدًا وأتمنى وجود وقت كافي لإقامة معسكر أطول لتدريب اللاعبين على أفكاري ".
واختتم بيسيرو تصريحاته قائلًا:" الجفالي ليس حزينًا وهو سعيد بالتواجد في صفوف الزمالك الذي يعد أحد أفضل الفرق الأفريقية، واللاعب يحتاج لبعض الوقت للانسجام مع الفريق وأعلم متى سيدخل في التشكيل".
وانتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بمباراة القمة في ستاد القاهرة ضمن مباريات الدوري الممتاز.
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