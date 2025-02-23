خطوات التقديم على قطعة أرض صناعية كاملة المرافق (إنفوجراف)

أعلن الفريق المهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن طرح ١٣,٣ مليون م٢ أراضي صناعية جديدة مرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية بإجمالي عدد ٢١٧٢ قطعة بعدد ٢٢ محافظة بمساحات متنوعة وبأنشطة مختلفة مما يسهم في تسريع إقامة المشروعات الصناعية وزيادة الإنتاج المحلي.

وأعدت وزارة الصناعة إنفوجراف بشأن خطوات التقديم للحصول على قطعة أرض صناعية، كالتالي:

1. تسجيل الدخول.

2. تحميل كراسة الشروط

3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة وإضافتها إلى قائمة الاهتمامات

4. ملئ بيانات مقدم الطلب الأساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)

5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (أساسي/احتياطي)

6. إدخال معلومات الاتصال

7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الأولية، والمنتجات وعدد العمالة..... الخ)

8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)

9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)

10. الدفع إلكترونيا لمقدم الحجز.



ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الأراضي المطروحة وكذا كراسات الشروط بالمجان قبل البدء في إجراءات التقديم.

1-طــرح ٢١٧٢ قطعة أرض صـــناعية على مســاحة تتخــطى ١٣ مليون م٢ في ٢٢ محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بدءًا من ١ حتى ٧ مارس 2025

2- تدشين المرحلة الثانية من المنصة وإضافة 3 خدمات رقمية جديدة للتيسير على المستثمرين الصناعيين تشمل تلك المرحلة تقديم خدمات إصدار كل من (تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي)

3- المنصة توفر اقصى معايير العدالة والشفافية في تخصيص الاراضي الصناعية وفق محددات ثابتة تستهدف المستثمر الجاد

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