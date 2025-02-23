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أخبار مصر

وزيرة التضامن تتفقد معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،فيتو

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أروقة معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" الذي تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع كايرو فيستيفال سيتي مول تحت رعاية بنك الإسكندرية "مجموعة انتيسا سان باولو" ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومؤسسة دروسوس، ويستقبل المعرض الجمهور حتى 28 فبراير الجاري، ويفتح أبوابه من العاشرة صباحا وحتى الساعة 10 مساء يوميا.

ورافق الدكتورة مايا مرسي خلال الزيارة كل من المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والأستاذة ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، فريدة القطان رئيس المسؤولية الاجتماعية وخلق قيم مشتركة ببنك الإسكندرية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد سير العمل بالمعرض، والاستماع لآراء العارضين ورواد المعرض، موجهة بتذليل العقبات التي تواجههم، وموجهة الدعوة لجموع المواطنين بالتردد وزيارة المعرض واقتناء المعروضات والمنتجات المعروضة داخل أروقته.

ويستضيف المعرض أكثر من 400 عارض وعارضة يعرضون منتجاتهم اليدوية التي تتناول قصص التراث المصري، وتحل سيناء "أرض الفيروز" ضيف شرف المعرض في نسخته الجديدة؛ وتعرض مختلف المنتجات السيناوية التراثية، فضلا عن المنتجات التراثية واليدوية الأخرى من الأرابيسك ومشغولات النحاس والزجاج، بجانب المنتجات المتعلقة بشهر رمضان المعظم مثل ديكورات المنزل والأزياء والإكسسوارات، وكل ما تحتاج إليه الأسرة والمنزل استعدادا لاستقبال الشهر الفضيل.

كما يشهد المعرض توفير كافة وسائل الدفع  للزوار "ماكينات صرف آلي"، وتوفير خدمة الإنترنت المجاني داخل المعرض للعارضين والزوار.

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الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي المجلس القومي للمرأة رئيسة المجلس القومي للمراة ساويرس للتنمية الاجتماعية مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية وزيرة التضامن الاجتماعي ع

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