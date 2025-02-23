مسلسلات رمضان 2025، وجوه جديدة تتصدر السباق ببطولات مطلقة لأول مرة

يشهد سباق رمضان 2025 العديد من القضايا التي تتناولها الأعمال الدرامية المقرر عرضها، ولكن هذه المرة يختلف الأمر نوعًا ما، حيث إن هناك مخرجين يخوضون السباق الرمضاني لأول مرة، بالرغم من مشاركتهم في بعض الأعمال من قبل، وكذلك أيضًا النجوم الذين يقدمون بطولة مطلقة لأول مرة خلال سباق رمضان القادم.

وفي مقدمة هؤلاء النجوم:

الفنان أحمد فهمي، الذي يقدم بطولة مسلسل "تليجراف"، والذي تعتبر هذه البطولة الأولى له على الشاشة الرمضانية. يشاركه في البطولة ميرنا نور الدين، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مجدي، وأحمد الشامي.

الفنان أحمد داوود، الذي قدم العديد من الأعمال الدرامية ونجح في الأدوار التي جسدها، يقدم هذا العام بطولة مطلقة لأول مرة في رمضان من خلال مسلسل "الشرنقة"، ويشارك في العمل صبري فواز، علي الطيب، مريم الخشت، وعمرو وهبة.

وتدور أحداث المسلسل حول شاب يدعى "حازم"، يعمل محاسبًا في شركة كبرى، ويجد نفسه في مواجهة مصيرية بين المبادئ والخطر بعد اكتشافه أسرارًا حول أعمال غير قانونية داخل الشركة، مما يدفعه لاتخاذ قرار يغير مسار حياته بالكامل.

النجمان أحمد مالك وطه الدسوقي، يقدمان البطولة المطلقة في مسلسل "ولاد الشمس"، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، حيث يروي قصة صديقين عاشا معًا في دار للأيتام، ويسلط الضوء على رحلتهما في الحياة وكيف تحولا إلى لصين يعملان في عالم السرقة، والمسلسل من فكرة أحمد مالك، وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الفنان محمد فراج، الذي يقدم البطولة المطلقة من خلال مسلسل "منتهي الصلاحية"، ويواصل حاليًا تصوير أحداثه، ويشاركه البطولة هنا شيحة، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن. المسلسل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح بشركة E producer.

الفنان عصام عمر، الذي يتصدر بطولة مسلسل "نصف الشعب اسمه محمد"، بمشاركة رانيا يوسف، سوسن بدر، ومايان السيد. تدور أحداث المسلسل في قالب اجتماعي درامي على مدار 15 حلقة، ويعرض على منصة شاهد وقنوات MBC مصر. يشارك أيضًا في البطولة شيرين، هاجر السراج، وهو من تأليف محمد رجاء، وإخراج عبد العزيز النجار.

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