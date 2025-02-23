حبس عامل سنة مع الشغل بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص

قضت محكمة الجيزة بمعاقبة عامل بالحبس مع الشغل سنة، وتغريمه ألف جنيه وإلزامه بالمصاريف، بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومصادرة السلاح الناري المضبوط، وهو عبارة عن فرد خرطوش وذخائر بدون ترخيص.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تم ضبطه وبحوزته سلاح ناري وطلقتين من ذات العيار بدون ترخيص، في منطقة الدقي.

ضبط المتهم واعترافاته في التحقيقات

ونجحت قوات الأمن في ضبط المتهم في أحد الأكمنة وبحيازته سلاح ناري بدون ترخيص، وتم ضبطه وبحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش، وطلقتين ناريتين من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات، وعلل ذلك أنها للدفاع عن نفسه، ولم يتخذها تجاره لتحقيق مكاسب من خلالها.

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