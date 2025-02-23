الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

كشف غموض العثور على جثة شاب داخل مغسلة يعمل بها بالدقي

العثور على جثة، فيتو
العثور على جثة، فيتو

تباشر نيابة الدقي التحقيق في العثور على جثة شاب داخل المغسلة التي يعمل بها، ما أثار حالة من الحزن بين زملائه ومعارفه.

وكشفت التحقيقات أن الشاب كان يعاني من مشكلات أسرية وضغوط حياتية، ما أثر على حالته النفسية ودفعه لاتخاذ هذا القرار المأساوي.

 

العثور على جثة عامل دخل مغسلة


تلقى مدير المباحث الجنائية اللواء هاني شعراوي، إخطارا من رئيس قطاع الشمال العميد محمد ربيع، يفيد بانتحار عامل داخل مغسلة في نطاق قسم شرطة الدقي. 

 

وعلى الفور، انتقل المقدم حسام العباسي، رئيس مباحث الدقي، برفقة قوة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينة الواقعة والوقوف على ملابساتها.


بالمعاينة والفحص، تبين أن الضحية يُدعى "أحمد. ط"، ويبلغ من العمر 17 عامًا، حيث عثر عليه معلقًا بحبل مربوط في مروحة السقف داخل مكان عمله.


وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي امرت بعرض الجثة علي الطب الشرعي لإجراء التشريح واعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة.

 

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نيابة الدقي قسم شرطة الدقى الجيزة

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