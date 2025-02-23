تداول 55 ألف طن و1292 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11سفينة حيث تم تداول 55000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و95 سيارة

تصدير 34 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا



شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 607 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 585 شاحنة و15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وAlcudia Express بينما تغادر السفينة MARS J علي متنها 34000 طن فوسفات تصدير الي الهند وتغادر ثلاث سفن اخري وهي سينا، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية بينما غادرت السفينتين امل وAlcudia Express، كما تم تداول 4000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة.



وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2940 راكب بموانيها.

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