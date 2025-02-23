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أخبار مصر

تداول 55 ألف طن و1292 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ, فيتو
موانئ, فيتو

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة  11سفينة حيث  تم تداول 55000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 1292 شاحنة و95 سيارة 

تصدير 34  ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
 

شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع، 607 شاحنة و80 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 48000 طن بضائع، 585 شاحنة و15 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين امل وAlcudia Express  بينما تغادر السفينة MARS J علي متنها 34000 طن فوسفات تصدير الي الهند  وتغادر ثلاث سفن اخري وهي سينا، الحرية وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالامس السفينتين دليلة والحرية  بينما غادرت السفينتين امل وAlcudia Express، كما  تم تداول 4000 طن بضائع و330 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) لاربع سفن وهي كوين نفرتيتي، بريدج، آور وآيلة. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2940 راكب بموانيها.

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حركة الواردات هيئة موانئ البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر المركز الاعلامي ثلاث سفن

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