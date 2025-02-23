الأحد 23 فبراير 2025
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خارج الحدود

الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع

الجيش السوداني، فيتو
الجيش السوداني، فيتو

في تصعيد جديد للصراع المستمر في السودان، شن الجيش السوداني هجمات مدفعية مكثفة من مواقعه في أم درمان على تجمعات لقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم. 

الجيش السوداني يقصف مواقع الدعم السريع 

واستهدفت هذه الهجمات مواقع استراتيجية تابعة لقوات الدعم السريع في مناطق متعددة من الخرطوم، بهدف تقويض قدراتها العسكرية واللوجستية.

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وتأتي هذه العمليات في إطار جهود الجيش السوداني لاستعادة السيطرة على المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع في العاصمة ومحيطها.

الجيش السوداني يحقق تقدما 

 وقد شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في وتيرة الاشتباكات بين الطرفين، خاصة بعد الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع على سوق صابرين في أم درمان في الأول من فبراير 2025، والذي أسفر عن مقتل 61 شخصًا وإصابة العشرات.

في سياق متصل، أفادت مصادر ميدانية بأن الجيش السوداني حقق تقدمًا ملموسًا في عدة جبهات، بما في ذلك استعادة السيطرة على مناطق حيوية في الخرطوم بحري. هذا التقدم يعزز من موقف الجيش في الصراع الدائر ويضعف من قدرات قوات الدعم السريع على شن هجمات مضادة.

وفي  ظل هذه التطورات، تتزايد المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، مع استمرار القتال وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

يُذكر أن الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اندلع في أبريل 2023، على خلفية خلافات سياسية وعسكرية، وتسبب في سقوط آلاف الضحايا ونزوح مئات الآلاف من المدنيين.

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