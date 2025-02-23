تجديد حبس سيدة بتهمة إدارة كيان تعليمي بدون ترخيص

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس سيدة بتهمة نشاط إجرامى تخصص في إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة الدقي بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهمة بإدارة كيان تعليمي بدون تراخيص



أدلت سيدة أمام النيابة العامة فى الجيزة، باعترافات تفصيلية تفيد قيامها بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين فى منطقة الدقي بالجيزة.



وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمة بإنشاء وإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بقسم شرطة الدقى بالجيزة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى عدد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الحصول على فرص عمل"على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

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