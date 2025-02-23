الأحد 23 فبراير 2025
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حوادث

تجديد حبس المتهم بقتل شخص في إمبابة

حبس المتهم، فيتو
حبس المتهم، فيتو

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهم بقتل شخص في مشاجرة بسبب خلافات بينهما بإمبابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

مقتل شخص بإمبابة 


تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين ومقتل أحدهما بكورنيش النيل بالكيت كات بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مقتول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث، واستمع فريق آخر لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.


وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين المجنى عليه وآخر، بسبب خلافات بينهما فتطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بقتل المجني عليه وفر هاربًا.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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