طرح أغنية "بطل يا بطل" من مسلسل "فهد البطل" لأحمد العوضي (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرحت منصة watch it عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، أغنية “بطل يا بطل" من مسلسل “فهد البطل” بطولة النجم أحمد العوضي، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

أغنية بطل يا بطل

وتضمن فيديو الأغنية العديد من المشاهد المثيرة والمشوقة من مسلسل “فهد البطل”، كما أظهرت جوانب من شخصيات أبطال العمل.

مسلسل فهد البطل

مسلسل “فهد البطل” من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام، بطولة أحمد العوضى، احمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، محمود البزاوى، حمزة العيلى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، أحمد ماج، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود، محسن منصور، مجدى بدر، وغيرهم.

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