السبت 22 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس الـ 95

شيخ الأزهر وخادم
شيخ الأزهر وخادم الحرمين الشريفين، فيتو

تقدم فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ 95 على تأسيس المملكة.

 العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة العربية السعودية

وبهذه المناسبة، أعرب الأزهر عن تقديره لمواقف الملك وولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرًا العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة من قديم الزمان، داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ المملكة العربية السعودة وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد الطيب شيخ الازهر الأزهر الشريف الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان

مواد متعلقة

شيخ الأزهر: وحدة الأمة السبيل الوحيد للنهوض ومواجهة التحديات

ملك ماليزيا يقطع لقاء رئيس الوزراء ويصر على توديع شيخ الأزهر

شيخ الأزهر يضرب المثل في الأخوة بفعاليات مؤتمر الحوار الإسلامي، ما القصة؟

ملك البحرين يستقبل شيخ الأزهر ويؤكد دوره في خدمة قضايا الأمة وتعزيز قيم التضامن

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

السوشيال ميديا تنتفض ضد طبيبة مستشفى أشمون بعد إشادة وزير الصحة بها، ما القصة؟

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من الملاحة بالبحرين الأحمر والمتوسط

كولر يكشف سبب استبعاد علي معلول من مباراة الزمالك

مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى الغربى

جدول ترتيب الدوري المصري بعد القمة 129

بيسيرو: الزمالك له ركلة جزاء أمام الأهلي ولست سعيدا بالتعادل

قرار عاجل من بيسيرو بعد تعادل الزمالك أمام الأهلي

منوعات

المزيد

ماسك يعلن طرد زيلينسكي من وظيفته، ما القصة؟

الأوراق النقدية السورية تغطي طريق دمشق حلب، ما القصة؟

عصابة تسرق صندوق تبرعات للمرضى في العراق

فتاة تدخل في غيبوبة أثناء تزلجها على الجليد

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت 22-2-2025

أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

سعر كيلو السكر اليوم السبت في الأسوق

المزيد

انفوجراف

مواعيد أتوبيسات النقل العام خلال شهر رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز أداء صلاة التراويح في المنزل؟

شوقي علام يوضح حالات إباحة الفطر في رمضان (فيديو)

ما الفرق بين لفظي الصوم والصيام؟، دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية