شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس الـ 95

تقدم فضيلة الإمام الأكبر د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وإلى الشعب السعودي، بمناسبة الذكرى الـ 95 على تأسيس المملكة.

العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة العربية السعودية

وبهذه المناسبة، أعرب الأزهر عن تقديره لمواقف الملك وولي العهد تجاه قضايا الأمتين العربية والإسلامية، ودورها في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدرًا العلاقة الوثقى التي تجمع بين الأزهر والمملكة من قديم الزمان، داعيًا المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ المملكة العربية السعودة وسائر بلاد المسلمين، وأن يديم على الأمتين العربية والإسلامية الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

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