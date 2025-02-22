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الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال شهر رمضان

حالة الطقس في رمضان،
حالة الطقس في رمضان، فيتو

حالة الطقس، أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهناك موجة باردة خلال ساعات النهار وستكون شديدة البرودة خلال ساعات الليل.

 

السبب في انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ

وأوضح أن سبب  انخفاض درجات الحرارة هو أن هناك كتلا هوائية قادمة من المناطق الشمالية والبحر المتوسط.

 

حالة الطقس في القاهرة 

وأشار محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن درجة الحرارة تصل لـ16 درجة مئوية خلال ساعات النهار وتنخفض درجة الحرارة لـ5 درجات خلال ساعات الليل والصباح.

 

حالة الطقس خلال شهر رمضان 

ولفت القياتي، إلى أن درجة الحرارة في شهر رمضان ستكون معتدلة، ودرجات الحرارة أعلى من 20 درجة وتنخفض لـ13 درجة في ساعات الليل والصباح الباكر، كما أن فرص الشبورة ضعيفة في ظل نشاط الرياح الكبير ونشاط الرياح هو السبب الرئيسي في الإحساس بانخفاض.

وتابع: "رمضان هذا العام يشهد اعتدال الطقس نهارا، توقعات مبدئية باعتدال حالة الطقس في الأسبوع الأول من شهر رمضان"، ناصحًا المواطنين بمتابعة نشرات الأحوال الجوية وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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