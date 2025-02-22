تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

قلب أستون فيلا تأخره بهدف إلى فوز مثير أمام ضيفه تشيلسي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي احتضنه ملعب فيلا بارك، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي يسقط أمام أستون فيلا

وسجل ثنائية أستون فيلا ماركو أسينسيو في الدقيقتين (57- 89)، بينما سجل هدف تشيلسي الوحيد إنزو فيرناديز(9).

وبتلك النتيجة رفع أستون فيلا رصيد إلى 42 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 43 نقطة في المركز السادس.

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