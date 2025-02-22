السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

بعد خروج ٥ عربات عن القضبان، انتظام حركة القطارات في سوهاج

قطار
قطار

انتظمت حركة القطارات في سوهاج بعد توقفها لمدة ساعة بعد خروج ٥ عربات من قطار محملة مواد بترولية فى طريقه إلى محافظة اسوان  أمام محطة جزيرة شندويل بسوهاج دون إصابات 

 

 ويأتي هذا نتيجة كسر في الوصلة بين عربة رقم ١ وعربة رقم ٥ وتم  إصلاح العطل   

 

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج تلقت بلاغا من محطة سكة حديد سوهاج تفيد أن سائق القطار محملة مواد بترولية متجها إلى محافظة أسوان أثناء دخول القطار محطة شندويل بسوهاج انفصلت ٥ عربات وتوقف بمدخل المحطة، وتبين من خلال الفحص وجود كسر في الوصلة بين عربة رقم ١ وعربة رقم ٥ دون وقوع أية إصابات باحد وجارى استكمال الرحلة وأن حركة القطارات تسير بانتظام بعد توقفها ساعة.

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