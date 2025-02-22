السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

إصابة 26 شخصا في حادثين منفصلين بالمنيا

إصابة 26 شخص في حادثين
إصابة 26 شخص في حادثين منفصلين في محافظة المنيا

شهدت محافظة المنيا، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم السبت، حادثين منفصلين في نطاق مركز ملوي جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 26 شخصا.

إصابة 26 شخص في حادثين منفصلين في محافظة المنيا 

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا، أسفر عن أصابة 20 شخصا تم نقلهم الي مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

طريق السبعيني بمركز ملوي

كما شاهد طريق السبعيني بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محاضر بالواقعتين.

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