"مايكروسوفت" تكشف عن أقوى كمبيوتر في العالم

أعلنت مايكروسوفت عن تطوير أقوى كمبيوتر كمي في العالم، وهو ابتكار قد يشكل تفوقا علميًا جديدًا يعزز التفوق الأميركي في قطاع التكنولوجيا.

يتمتع هذا الكمبيوتر بقدرات غير مسبوقة، حيث يستطيع حل مشكلات علمية وتكنولوجية معقدة كانت تستغرق سنوات طويلة في غضون دقائق، مما سيؤدي إلى تسريع الأبحاث العلمية، وتحقيق تقدم في اكتشاف الأدوية، وتعزيز تقنيات التشفير والذكاء الاصطناعي. هذه التطورات تمنح الولايات المتحدة ميزة كبيرة في سباق التكنولوجيا العالمي.

إحدى أهم الابتكارات التي أعلنت عنها "مايكروسوفت" هي "المادة الطوبولوجية"، التي تعتبر قفزة نوعية في مجال الكمبيوترات الكمية.

انهيار العمليات الحسابية المعقدة

تقليديًا، تتكون المادة من ثلاث حالات رئيسية: الصلبة، والسائلة، والغازية، لكن "مايكروسوفت" كشفت عن هذه المادة الجديدة التي تمكنت من تقليل نسبة الأخطاء الحسابية التي كانت تؤدي إلى انهيار العمليات الحسابية المعقدة في الكمبيوترات الكمية.

وتعتمد التقنية على تبريد رقائق كمية إلى درجات حرارة قريبة من الصفر المطلق (-240 درجة مئوية)، وهو إنجاز كانت الأوساط العلمية تشكك في إمكانية تحقيقه عندما بدأت مايكروسوفت العمل عليه في أوائل الألفية، إلا أن دعم الرؤساء التنفيذيين الثلاثة للشركة - بيل غيتس وستيف بالمر وساتيا ناديلا- ساعد في تحويل الفكرة إلى واقع.

موعد طرح الكمبيوتر الكمي تجاريًا

وتخطط "مايكروسوفت" لطرح هذا الكمبيوتر الكمي تجاريًا خلال سنوات قليلة، ليكون متاحًا للمؤسسات البحثية وشركات الأدوية والذكاء الاصطناعي، في خطوة كانت تعتبر غير ممكنة في المستقبل القريب. يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من كشف "جوجل" عن كمبيوتر كمي تمكن من حل عملية حسابية في 5 دقائق، كانت ستستغرق 10 آلاف سنة على الحواسيب التقليدية.

وعلى الرغم من تشكيك بعض العلماء في إمكانية توفر هذه التكنولوجيا قريبًا في الأسواق، إلا أن السباق نحو تطوير الحوسبة الكمية يتسارع بين القوى التكنولوجية الكبرى.

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