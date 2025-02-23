تقنين دفعة جديدة من أراضي توسعات الشروق

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان أسماء دفعة جديدة من المواطنين أصحاب طلبات تقنين أراضيهم بتوسعات مدينة الشروق، وذلك للحضور لمقر جهاز المدينة لاستكمال إجراءات التقنين اليوم الأحد الموافق 23 فبراير لاستكمال إجراءات التقنين.

وأشار جهاز مدينة الشروق إلى أنه في إطار اهتمام الهيئة بآلية وضوابط التعامل مع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدينة يتم استقبال المواطنين أصحاب الطلبات لاستكمال إجراءات التقنين المعتمدة طلباتهم من اللجنة الرئيسية للتقنين.

وجاءت قائمة أسماء المواطنين كالتالي:

تفقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عملية فرز مستندات المواطنين المتقدمين لحجز وحدة وسكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم العمل بنظام "الشيفتات" طوال ساعات اليوم؛ بهدف زيادة ساعات العمل بما يتلاءم مع الأعداد الكبيرة التي تقدمت للحصول على وحدة سكنية ضمن إعلان "سكن لكل المصريين 5"، حيث بلغ إجمالي من قاموا بشراء كراسة الشروط 762 ألف مواطن، وسدد 589 ألف مواطن مقدمات جدية الحجز، بينما سجل عبر الموقع الإلكتروني للصندوق 571 ألف مواطن.



وشددت على ضرورة توخي أقصى درجات الدقة والحيطة في فرز ملفات المواطنين المتقدمين ضمن إعلان "سكن لكل المصريين5"، وذلك حتى يحصل كل مواطن على حقه بصورة دقيقة.



وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك عددًا من المناطق المطروحة بالإعلان لن يتم تطبيق نظام الأولويات بها بعد انتهاء مرحلة الفرز، وذلك بسبب انخفاض عدد المتقدمين عن إجمالي عدد الوحدات المطروحة، وهذه المناطق هي " أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وإدفو، وأرمنت (أبو قليعي)، وأرمنت (الريانية)، واسنا الشغب، والبداري، والحمام، والطود، والقرنة (الضبعية)، والكوثر المنطقة الصناعية، والمنيا المطاهرة، والوقف، والوقف حاجر الجبل، وبني مزار ابطوجه، وبني مزار أبو جرج، وجزر القطوري – العياط، وجهينة نجع الحويج، وجهينة نجع حميد، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وشدموه، وطهطا الشيخ رحومة، وقوص (العقب)، وقوص العليقات، وكوم امبو، ومركز السادات (بديل الدير)، ومركز السادات (الخطاطبة)، ومركز السادات (الصوامع)، ومركز السادات (الأخماس)، ومنفلوط الحما، ومنفلوط العتامنة، وأخميم الجديدة".

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