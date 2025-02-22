السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

محافظ المنيا: تكثيف الحملات الرقابية استعدادًا لشهر رمضان

محافظ المنيا
محافظ المنيا

 قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم السبت، بجولة ميدانية موسعة بشوارع المدينة بدأها بحملة على الأسواق والمخابز البلدية لمتابعة جودة الخبز والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، وذلك في إطار جهود المحافظة لضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه واحكام الرقابة على الأسعار.


تكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات في المنيا 

 كما شملت الجولة متابعة الحالة العامة لمنظومة النظافة ورفع المخلفات والإشغالات في شارع محمد بدوي وشارع العطارين والشوارع الموازية، حيث شدد المحافظ على استمرار تكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.
 

 

بحث الحالات الأكثر احتياجًا في المنيا 

 وخلال جولته، استجاب المحافظ لعدد من المطالب الإنسانية التي تقدم بها المواطنون، حيث وجّه الجهات المعنية بسرعة بحث الحالات الأكثر احتياجًا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الأساسية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية برفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
 

استعدادات المنيا لشهر رمضان 

 وفي سياق متصل، أكد المحافظ على تكثيف الحملات الرقابية استعدادًا لشهر رمضان المبارك، موجها بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة، والالتزام بالاشتراطات الصحية، بما يلبي احتياجات المواطنين خلال الشهر الكريم.

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