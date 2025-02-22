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محافظات

بتكلفة 1.5 مليار جنيه ...

محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بالمنشاة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، خلال زيارته الميدانية لمركز ومدينة المنشاة، سير العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية رقم (2)، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، ومعدلات الأداء.

 

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ وشريف ابو سحلى مدير وحدة حياة كريمة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، والمقام على مساحة 41 فدان، بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة مليار وخمسمائة مليون، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 84% أعمال مدنية، و15% أعمال كهروميكانيكية، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية هذا العام.

يذكر أن المحطة تخدم 25 قرية أم وتوابع بنطاق مركز المنشاة، حيث يتكون المشروع من " مبنى المدخل والمصافي، أحواض التهوية، غرف التوزيع الرئيسية والفرعية على أحواض الترسيب النهائي، أحواض الترسيب النهائي، أحواض تركيز الحمأة، أحواض تجفيف، غرفة الأمن، مبنى المخزن والورشة، مبنى الكهرباء، عنبر طلمبات الحمأة، مبنى الكلور، وسور خرساني ".

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