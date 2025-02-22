محافظ سوهاج يتفقد مشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية بالمنشاة

بتكلفة 1.5 مليار جنيه ...

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج اليوم، خلال زيارته الميدانية لمركز ومدينة المنشاة، سير العمل بمشروع إنشاء محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية رقم (2)، إحدى مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة وذلك للوقوف على نسب التنفيذ بالمشروع، ومعدلات الأداء.

رافق المحافظ خلال الجولة كل من الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ وشريف ابو سحلى مدير وحدة حياة كريمة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وأحمد البدري رئيس مركز ومدينة المنشاة.

وقد استمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المشروع، والمقام على مساحة 41 فدان، بطاقة 35000 /65000 ألف متر مكعب/يوم، وبتكلفة مليار وخمسمائة مليون، حيث وصلت نسبة التنفيذ به إلى 84% أعمال مدنية، و15% أعمال كهروميكانيكية، ومن المتوقع الانتهاء منه في نهاية هذا العام.

يذكر أن المحطة تخدم 25 قرية أم وتوابع بنطاق مركز المنشاة، حيث يتكون المشروع من " مبنى المدخل والمصافي، أحواض التهوية، غرف التوزيع الرئيسية والفرعية على أحواض الترسيب النهائي، أحواض الترسيب النهائي، أحواض تركيز الحمأة، أحواض تجفيف، غرفة الأمن، مبنى المخزن والورشة، مبنى الكهرباء، عنبر طلمبات الحمأة، مبنى الكلور، وسور خرساني ".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.