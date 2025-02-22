السبت 22 فبراير 2025
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محافظات

عقب حادث ملوي، محافظ المنيا يوجه بسرعة إنهاء استبدال الـ "ربع النقل"

محافظ المنيا يشدد
محافظ المنيا يشدد بسرعة إنهاء استبدال الـ ربع النقل

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تطورات حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي عند مدخل قرية تونا الجبل بمركز ملوي، حيث تلقى مركز السيطرة  للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بلاغًا بوقوع الحادث، الذي أسفر عن إصابة 20 شخصًا.
عقب حادث ملوي، محافظ المنيا يشدد بسرعة إنهاء استبدال الـ ربع النقل

عقب حادث ملوي، محافظ المنيا يشدد بسرعة إنهاء استبدال الـ ربع النقل


وعلى الفور، انتقل احمد خلف رئيس مركز ملوي، جنوب محافظة المنيا برفقة قوات الأمن والمرور والجهات المعنية، إلى موقع الحادث لمتابعة الموقف ميدانيًا، كما اطمأن المحافظ على حالة المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

محافظ المنيا يشدد بسرعة إنهاء استبدال الـ ربع النقل

وشدد المحافظ على سرعة إنهاء إجراءات استبدال سيارات ربع النقل المستخدمة في نقل الركاب بالسيارات الأجرة (الميكروباص). 

مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات المرورية للحد من هذه الظاهرة حفاظًا على سلامة المواطنين والحد من حوادث الطرق.

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