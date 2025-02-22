وكيل صحة سوهاج يكلف بزيادة أعداد الأطباء والتمريض بالمستشفيات خلال شهر رمضان

عقد الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، مساء اليوم السبت، اجتماعا مع مديري المستشفيات والإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لرفع درجة الإستعداد بالمنشآت الصحية بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

شدد خلال الاجتماع على تواجد والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وزيادة أعداد الأطباء والتمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال الشهر الكريم، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالمستشفيات وأرصدة بنوك الدم، ومتابعة شبكات الغازات وصيانتها.

دويدار يوجه بتخصيص 25٪ من أسرة المستشفيات بالمحافظة للحالات العاجلة والطارئة خلال شهر رمضان

وأضاف دويدار أنه تم تخصيص 25% من أسرة المستشفيات للحالات العاجلة والطارئة خلال الشهر المبارك، كما شدد على تكثيف الحملات على الأسواق والمتاجر وأماكن تداول الأغذية والمشروبات لضمان وصول غذاء صحي وأمن للمواطنين خلال الشهر موجهًا بتواجد مراقب للأغذية على مدار اليوم بجميع الإدارات الصحية.

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